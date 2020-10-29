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بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8,834,393 والوفيات 227,045 شخصًا

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 81,599 إصابة بكورونا و1,060 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 81,599 إصابة مؤكدة و1,060 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8,834,393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 227,045 حالة وفاة.