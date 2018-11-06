حارس الاتفاق: اخطأت التقدير أمام الهلال .. وهذه مباراتي الأولى في الموسم

أكد عبدالله الصالح حارس الاتفاق أن فريقه لم يكن في قمة تركيزه في مباراته أمام الهلال وهذه الحالة رافقتنا أيضًا في المباراة الماضية.

وتابع كنا مشتتين ذهنيًا من بعد تلقينا الهدف الأول مما جعل ردة الفعل ضعيفة من قِبل لاعبينا، إضافة إلى خسارتنا جميع الالتحامات مع لاعبي الهلال.

وأفاد بأنه أخطأ التقدير في كرة الهدف الثاني قائلاً :"كان يجب إبعادها خارج منطقتنا وليس تمريرة إلى حسين السيد كوني لم ألحظ وجود لاعب الهلال يقف خلف زميلي"..

وأضاف: أن لاعبيه لم يساعدوا الحراس الذين لعبوا في المباراتين الماضيتين أثناء غياب الحارس الأساسي رايس مبولحي كما أننا كحراس لم نساعد الفريق بسبب ابتعادنا عن أجواء المباريات إلى جانب أننا واجهنا أقوى الفرق بالدوري من ناحية جودة اللاعبين.

وأوضح الصالح : هذه أول مباراة لي أخوضها هذا الموسم ، وفوزنا على الأهلي لم يكن إبرة مخدر للاعبي الفريق بل السبب في الهزيمتين الماضيتين أننا فقدنا التركيز كمجموعة.

من جهة أخرى أظهرت الفحوص الأولية عن إصابة لاعب الاتفاق فيليب كيش بكدمة في الركبة اليسرى وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية في الأيام المقبلة.



