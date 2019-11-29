"ساما" تعلن نمو القروض العقارية إلى 21 ألفاً في أكتوبر الماضي

بلغت منذ بداية العام 135 ألف قرض بقيمة 60 مليار ريال

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، عن استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدّمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية في أكتوبر 2019م من العام الجاري 2019م، إذ سجّلت القروض نمواً بنسبة 250% بنحو 21765عقداً في أكتوبر 2019م، بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3406 عقود في شهر أكتوبر 2018م، بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3406 عقود في شهر أكتوبر 2018م.

ونما حجم التمويل في أكتوبر 2019م بنسبة 172% على أساس سنوي بقيمة 9.3 مليار ريال، مقابل نحو ثلاثة مليارات ريال في أكتوبر 2018م، بزيادة بأكثر من 5.8 مليار ريال، وسجّلت القروض السكنية الجديدة في شهر أكتوبر 2019م نمواً بنحو 30 % مقارنة بشهر سبتمبر 2019م في حجم التمويل.

وسجّلت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني للأفراد منذ بداية عام 2019م حتى نهاية أكتوبر نحو 135368 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال، محققاً نمواً بأكثر من 263% في عدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018م، الذي سجّل توقيع 37301 عقد جديد، ونمواً بنحو 170% في التمويل، الذي بلغ 22.334 مليار خلال الأشهر نفسها 2018م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري؛ كما استحوذت الفلل السكنية في شهر أكتوبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.499 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل.

وحلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1.2 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 627 مليون ريال.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكّل في شهر أكتوبر 2019م قرابة 91% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.723 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار ريال، أي نحو 87 % من قيمة التمويلات خلال أكتوبر 2019

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد بنهاية 2018م، بلغت نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016م، فقد شهد توقيع نحو 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.