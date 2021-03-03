فيديو صادم من الطابق الرابع للأرض.. تَدافع طلاب في جامعة ينتهي بكارثة

وزير داخلية بوليفيا: سقوط 5 قتلى ونقل 3 من المصابين إلى العناية المركزة

لَقِيَ خمسة طلاب على الأقل حتفهم أمس الثلاثاء، بعد سقوطهم من الطابق الرابع بمبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية في بوليفيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية حدوث تدافع على شرفة داخلية لمبنى الجامعة؛ مما أدى إلى انهيار السور الحاجز.

وكتب وزير الداخلية في البلاد إدواردو ديل كاستيلو عبر "تويتر": "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط خمسة قتلى ونقل ثلاثة من المصابين إلى العناية المركزة".