أدبي "الأحساء" يؤبن "الشبيلي".. الأربعاء المقبل

في ندوة كبرى متخصصة

ينظّم نادي الأحساء الأدبي، مساء الأربعاء المقبل، ندوة كبرى متخصصة؛ تأبينًا للمرحوم الدكتور عبد الرحمن الشبيلي.



ويتحدَّث في الندوة الكاتبان المعروفان: الإعلامي حمد القاضي، ونجيب الزامل، من أعضاء مجلس الشورى سابقًا، ومدير القناة الفضائية الثقافية سابقًا، الإعلامي محمد الماضي، ويديرها المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام، رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل؛ الدكتور عبد العزيز بن سعود الحليبي.



ووجه رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري؛ الشكر والتقدير لأسرة الفقيد على تجاوبهم مع دعوة النادي، داعيًا الله أن يتغمَّد الدكتور عبد الرحمن الشبيلي بواسع رحمته؛ لقاء ما قدمه لوطنه وأبناء الوطن من خلال مواقع المسؤولية التي تولَّاها طيلة أيام حياته.



وقال "الشهري": إن هذه الندوة جرى الإعداد لها والتواصل مع ضيوفها قبل عيد الأضحى المبارك، لتخرج بصورة تواكب مكانة الفقيد -رحمه الله- إذ كان من رموز الوطن الروَّاد في مجالات الإعلام والإدارة والمشاركات الرسمية والمجتمعية، وهو إعلامي سعودي، وساهم في تأسيس إذاعة الرياض وتليفزيون الرياض.



كما قدّم العديد من البرامج للتلفزيون، وله العديد من المقالات والكتب المنشورة، وعمل عضوًا في مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية، وعضوًا في المجلس الأعلى للإعلام.



ومُنح في حياته وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، فهو يستحق حقيقة أن يذكر، وأن يؤبن كرمز من رموز هذا الوطن الغالي.



وأضاف: عوّدَنا قادتنا وولاة أمورنا في هذه البلاد المقدسة -حفظهم الله- بتكريم المبدعين والرموز من أبناء الوطن وبناته المخلصين لدينهم ووطنهم وقيادتهم.



ووجه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والإعلاميات عبر تطبيقه وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لأبناء المجتمع الأحسائي، لحضور هذه الندوة المهمة التي ستحظى بإذن الله بحضور كبير من أبناء وبنات الأحساء ومن خارج الأحساء.



يذكر أن أدبي الأحساء دشّن مساء الاثنين، ١٨/ ١٢/ ١٤٤٠هـ، ١٨/ ٨/ ٢٠١٩م، تطبيق أخبار نادي الأحساء الأدبي، ليطلع المثقفون والمثقفات على برامج وأنشطة وأخبار النادي بصفة مباشرة.