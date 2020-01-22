بالأسماء.. "28" مستفيداً من المنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين ببلدية محايل

"آل مصمع": استكمال الإجراءات ليتسنى لهم استلام أراضيهم بأسرع وقت ممكن

سمت بلدية محايل 28 مستفيداً للمنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين في قرعة علنية تم إجراؤها بمشاركة ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل لأمانة منطقة عسير مع ممثلين للبلدية والمجلس البلدي.

وأكد سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل أن الإجراء تم إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومتابعة من أمين المنطقة.

وأشار "آل مصمع" إلى سعي البلدية لاستكمال كافة الإجراءات اللاحقة لهذا الاقتراع؛ لتمكين المستهدفين من إنهاء جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتسنى لهم استلام أراضيهم في أسرع وقت ممكن.

2

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 12:35 AM

"آل مصمع": استكمال الإجراءات ليتسنى لهم استلام أراضيهم بأسرع وقت ممكن

بالأسماء.. "28" مستفيداً من المنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين ببلدية محايل

محمد طيران

محايل عسير

0 356

سمت بلدية محايل 28 مستفيداً للمنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين في قرعة علنية تم إجراؤها بمشاركة ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل لأمانة منطقة عسير مع ممثلين للبلدية والمجلس البلدي.

وأكد سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل أن الإجراء تم إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومتابعة من أمين المنطقة.

وأشار "آل مصمع" إلى سعي البلدية لاستكمال كافة الإجراءات اللاحقة لهذا الاقتراع؛ لتمكين المستهدفين من إنهاء جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتسنى لهم استلام أراضيهم في أسرع وقت ممكن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020