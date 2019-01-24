"العودة" يستعرض تاريخ "الحائط" على إذاعة الرياض ويكشف سبب إدراجها في التراث العالمي

تُعد من أكبر محافظات منطقة حائل

أوضح محافظ محافظة الحائط عودة سليمان العودة، أن محافظة الحائط تُعد من أكبر المحافظات بمنطقة حائل؛ مشيراً إلى أنها منطقة تاريخية وأثرية تزخر بالكثير من المواقع الأثرية التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

ورفع "العودة" خلال استضافته مع الإعلامي طلال النفيسة في برنامج "يسعد صباحك" على إذاعة الرياض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وإلى نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على ما تلقاه المنطقة عموماً والمحافظة خصوصاً من دعم واهتمام كان آخره شمولها بضخ مياه المشروع الشامل، بعد أن كان سكانها يعتمدون سابقاً على عيون الحائط الشهيرة؛ وذلك أسوة بباقي محافظات المنطقة الأخرى.

ونوّه المحافظ بالتوجهات والرؤى الإصلاحية التي تَبَنّتها الحكومة الرشيدة وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة، والمساءلة والحوكمة التي انعكست إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الحكومية؛ بما يحقق توجهات القيادة -حفظها الله- ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال "العودة": إن "الحائط" تقع في الجزء الجنوبي الغرب من منطقة حائل، وهي تتوسط منطقتيْ حائل والمدينة المنورة، وتبعد عن حائل بحوالى 250كم، وعن المدينة المنورة بحوالى 180كم؛ مبيناً أنها تمتاز بعدة تضاريس من جبال وحرات آثار بركانية وشبه نفوذ، وتحاط من الشمال بسلسلة جبال هي جبال "جثا" و"راطا" و"المنجور" والمعروفة باسم (الشويمس)، والتي تضم أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة والتي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.

وأشار "العودة" إلى أن "الحائط" تشتهر بالعديد من العيون، وكانت سابقاً مصدراً للسقيا، وأيضاً مصدراً للتمور للمحافظات المجاورة بالمنطقة، كما يمرّ بها عدد من الأودية الكبيرة مثل وادي الرمة و4 سدود مياه.

وحول أهم الآثار الموجودة في المحافظة، لفت "العودة" إلى أنها تشتهر بأنها مدينة الحصون والقلاع والعيون والأسوار والنقوش الصخرية والبيوت الأثرية؛ مبيناً أن "الحائط" تُعَد ضمن 8 محافظات بالمنطقة، وتُعد أكبر محافظات المنطقة، ويتبع لها 20 مركز إمارة وقرى، وتتبع لها 3 بلديات وأكثر من 12 مركزاً خدمياً؛ موضحاً أن جميع الخدمات والإدارة الحكومية فعالة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ أكد "العودة" أن "الحائط" شأنها شأن باقي مدن ومحافظات المملكة التي تشملها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية؛ وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030؛ مبيناً أن "الحائط" مقبلة على مستقبل سياحي مشرق؛ بفضل احتوائها على الكثير من المواقع الأثرية؛ حيث حظيت باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكشف "العودة" أن هناك طريقاً سريعاً مزدوجاً يتم العمل عليه حالياً، وسيتم افتتاحه قريباً، يربط حائل بالمدينة المنورة يستفيد منه الحجاج القادمون من مناطق الشمال بالمملكة، وهي: رفحاء، وعرعر، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك الأردن.