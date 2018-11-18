خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بنقل الرسالة المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، له بدار سلوى ظهر اليوم.

وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله- بسلامة عودة من رحلة العلاج.

من جهة ثانية، حضر أمير الكويت بدار سلوى ظهر اليوم مأدبة الغداء التي أقيمت تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز بمناسبة زيارته لدولة الكويت.