وفاة " الحصيني" رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة

انتقل إلى رحمة الله الشيخ محمد بن صلاح الحصيني رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الخميس.

وسيصلى على الفقيد رحمه الله بالمسجد الحرام بعد صلاة الجمعة يوم غدٍ ويتم الدفن بمقبرة الشهداء بالشرائع، فيما سيقام العزاء بمنزله بحي البساتين بجدة.