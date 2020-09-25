"المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:55 PM

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

"المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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