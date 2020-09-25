"المخدرات" تطيح بشخصَيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص أمفيتامين بعسير

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.المديرية العامة لمكافحة المخدرات
تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين لقيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.