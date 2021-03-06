الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2,230 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,714,163 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 521,294 وفاة.