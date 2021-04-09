"الاتحاد" يفك عقدة "الكلاسيكو" بثنائية في مرمى "الهلال"

رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث

حسم الاتحاد مواجهة الكلاسيكو لمصلحته بفوز ثمين على ضيفه الهلال بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة محافظًا على مركزه الثالث بعدد النقاط ذاته مع الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة جدول الترتيب.



جاءت بداية مواجهة الهلال بضيفه سريعة من جانب الضيوف الذين بادروا بالبحث عن هدف؛ إذ حاول اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو الوصول لشباك أصحاب الأرض لكن العارضة تعاطفت مع الحارس، وحرمت الضيوف من هدف التقدم؛ لترتد الكرة إلى علي آل البليهي الذي سددها برأسه تجاه المرمى، لكن يقظة غروهي أنقذت الموقف (10).



وفي المقابل رد الاتحاد لم يرتقِ لمرحلة الخطر، واكتفى بتسديدة غاري رودريغيز من خارج منطقة الجزاء، التي وجدت المعيوف في طريقها (15).



أول ظهور حقيقي لنجوم الاتحاد في المباراة كان ناجحًا بكل المقاييس؛ فمن أول محاولة هجومية تمكن المدافع البديل عبد المحسن فلاتة من افتتاح التسجيل في الدقيقة (26) مانحًا فريقه دفعة معنوية في الاختبار الصعب برأسية جميلة.



بعد الهدف استمرت أفضلية الاتحاد على المباراة. ومن تمريرة مُحكمة من سعود عبدالحميد كاد عبدالعزيز البيشي أن يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته تصدى لها ببراعة عبدالله المعيوف (35).



وفي الوقت الذي بدأت تظهر فيه ملامح الوقت الإضافي لعب عبدالعزيز البيشي كرة بينية إلى سعود عبدالحميد الذي بدوره سدد كرة مخادعة، باغتت الحارس عبدالله المعيوف بارتطامها بالقائم؛ لتتابع طريقها نحو الشباك معلنة ثاني أهداف أصحاب الضيافة.



وفي الشوط الثاني سعى فريق الهلال الجامح نحو تقليص النتيجة، وكاد أن يثمر ذلك هدف التقليص في أكثر من مناسبة لولا براعة الحارس ورعونة اللاعبين. ولعل أبرز المحاولات حين قاد الأرجنتيني لوسيانو فيتو محاولتَين هجوميتَين، الأولى حين لاحت له الكرة أمام المرمى، لكنه تسرع في التسديد خارج الخشبات الثلاث (58)، وفي الثانية تمكن غروهي حارس الاتحاد من المحافظة على نظافة شباكه في الدقيقة الـ(60) عندما تصدى ببراعة لرأسية فيتو البعيد عن الرقابة الدفاعية؛ ليحرم الهلال من هدف تقليص الفارق.



بينما اعتمد فريق الاتحاد على امتصاص حماس منافسه، والاعتماد على الهجمات المرتدة التي من إحداها نجح هارون كمارا في تسجيل الهدف الثالث، لكنه أُلغي بقوة القانون من الحكم المغربي رضوان جيد لوجود لمسة يد على فهد المولد (71).



وفيما تبقى من وقت لم تفلح محاولات الضيوف في تعديل النتيجة؛ لتأتي صفارة النهاية معلنة فوزًا مستحقًّا للاتحاد بثنائية منذ موسم 2015/ 2016.