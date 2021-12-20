"أدنوك للتوزيع" تفتتح أول محطة في المملكة

"زباني": لدينا تجربة ثرية نرغب في تقديمها للسوق السعودي

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم افتتاح أحدث محطات أدنوك للتوزيع في المملكة العربية السعودية، وهي أول محطة تقدِّم الخدمات العصرية كافة التي توفرها الشركة، مثل خدمات التزود بالوقود، ومتاجر التجزئة؛ إذ تضم المحطة متجر واحة أدنوك، ومركز غسل السيارات وتبديل الزيت.

وخلال النصف الأول من عام 2021 حصلت أدنوك للتوزيع على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق إعلانها في ديسمبر 2020 وفبراير 2021. وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح المزيد من محطات الخدمة في المملكة في عام 2021؛ وذلك في إطار جهودها للتوسع محليًّا ودوليًّا تماشيًا مع سياستها للنمو الذكي.

وتعد المحطة الجديدة أول محطة في المملكة يتم تشييدها وإدارتها بالكامل من قِبل أدنوك للتوزيع من أجل توفير تجربة تزوُّد بالوقود وتسوُّق عصرية وحديثة للعملاء والمناطق السكنية في المملكة العربية السعودية. وستقدِّم المحطة خدمات التزود بالوقود وغير الوقود، إضافة إلى خدمات غسل السيارات وتبديل الزيت الملحقة بالمحطة.

كما ستضم أول متجر واحة أدنوك المميز في المملكة، الذي يقدم باقة واسعة من الخيارات التي تشمل الأطعمة الطازجة، والوجبات الساخنة والباردة، إلى جانب المشروبات المعدَّة حسب الطلب.

وبهذه المناسبة قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "نعيد بهذا الافتتاح التشديد على التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية من خلال رغبتنا في توسعة حضورنا على صعيدَيْ الاستحواذ وتشييد محطات الخدمة. ومع أول محطة خدمة قمنا بافتتاحها في المملكة في عام 2018 يُعدُّ هذا التوسع المستمر جزءًا رئيسيًّا من خطط النمو الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الشركة. كما نتطلع أيضًا إلى افتتاح المزيد من المواقع بنهاية هذا العام وبدايات العام المقبل 2022."

وبدوره، قال محمد علي زباني، المدير الإقليمي لأدنوك للتوزيع: "لدينا تجربة ثرية، نرغب في تقديمها إلى السوق السعودي. كما أننا عازمون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه السوق والعملاء. ويسرنا افتتاح أول محطة خدمة متكاملة، تم تشييدها بالكامل من قِبل أدنوك للتوزيع في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من أجل توفير خدمات تزود بالوقود وتسوُّق عصرية وممتعة لعملائنا."