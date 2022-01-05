أسعار النفط تنخفض و"برنت" يبقى على عتبة الـ 80 دولاراً

خلال تعاملات الأربعاء في ترقب لصدور البيانات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التوقعات الأولية نحو تراجعها، وبعد انتهاء اجتماع "أوبك+".

وأقرّت مجموعة "أوبك بلس" تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المقبل، التي بموجبها ستتم زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

من جانبه، رحّب البيت الأبيض بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومجموعة "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار، كما رحّب بقرار المجموعة مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.15% أو 0.12 دولار إلى 79.88 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.17% أو 0.13 دولار عند 76.86 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقتٍ لاحق اليوم.