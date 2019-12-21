"الرائد" يقلب الطاولة على "الاتفاق" ويذيقه سابع خسارة

حقق فريق "الرائد" انتصاره السادس على حساب فريق "الاتفاق" الذي تلقى خسارته السابعة بنتيجة 3-2 في الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز، رفع "الرائد" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد "الاتفاق" عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم "الرائد" بهدف في الدقيقة 35 عن طريق مهاجمه "أرناود"، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الرائد".

وفي الشوط الثاني، نشط "الاتفاق" وأدرك التعادل عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 48، قبل أن ينجح صالح العمري في تسجيل هدف التقدم لـ"الاتفاق" في الدقيقة 71.

لكن "الرائد" عاد وقلب الطاولة وسجل هدفين متتاليين عن طريق رائد الغامدي ومحمد السهلي في الدقيقتين 78 و80.