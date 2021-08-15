رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها

في منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن اللجنة الفنية لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الأولى من المسابقة والتي انتهت منافساتها، أمس السبت.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير على أهداف الكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب النصر في مرمى ضمك ، وهدف عبدالهادي الحراجين لاعب الحزم في مرمى التعاون، وهدف اليوناني باناغيوتس لاعب الفيحاء في مرمى الاتحاد.