فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري

فوق جسر مرتفع على نهر هائج

بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، توقفت حركة المرور لمدة 4 ساعات على جسر فوق أحد الأنهار بولاية لويزيانا الأمريكية، وفي خنقة الجو الحار والانتظار الطويل، فاجأ شاب الجميع، وغادر سيارته مسرعاً وقفز من فوق الجسر العالي إلى النهر الهائج.

وبثت القناة الثالثة بشبكة "أيه بي سي" الفيديو الصادم للواقعة، وقالت: "حركة المرور المتوقفة أعطت الشاب جيمي جيننجز، فكرة سيئة بالقفز من فوق جسر بيسون إلى نهر أتشافالايا في الأسفل.

وكان قد تم إغلاق طريق "أي تن ويست" لمدة أربع ساعات بعد ظهر يوم الجمعة، وذلك عقب اصطدام 10 مركبات، وبينما كان "جيننجز" ينتظر في الازدحام المروري، خطرت له فكرة القفز.

يقول"جيننجز": "تركت صديقي في السيارة وجريت بسرعة وقفزت من الجسر وعندما اصطدمت بالمياه، أصيبت كتفي ولكنني بدأت بالسباحة، ولم أستطع العودة إلى الضفة لأن التيار كان قوياً جداً".

وتسبّبت القفزة في إطلاق ساعات طويلة من البحث شارك فيها وكلاء الحياة البرية.

وقالت الشرطة: إن البحث المتعب والمكثف لم يكن ضرورياً أبداً، لأنه لم يكن ينبغي أن يقفز في النهر.

ويقول"جيننجز": "بسبب اندفاع الماء الهادر في النهر، كان عليّ أن أنتظر نحو ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات في الماء، ظننت أنني سأموت، لكن الله أنقذني وعدت أخيراً عندما هدأت المياه".

ويعترف "جيننجز": "الآن بأن القفزة كانت فكرة سيئة، وكان من الممكن أن تنتهي بشكل مأساوي".