الأمن الكويتي يُسقط "خلية إخوانية" نفّذت عمليات إرهابية بالأراضي المصرية

سَبَق أن صدَر بحق أفرادها أحكام قضائية وصلت 15 عامًا أتبعوها بفرار وتَوَارٍ

ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، سَبَق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية من قِبَل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا؛ وذلك وفق "العربية.نت".

وبحسب ما ذكره موقع "الداخلية" الكويتية؛ فقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية؛ متخذين الكويت مقرًّا لهم؛ حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

ومن خلال التحريات، تمكّنت الجهات المختصة بالكويت، من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن مَن ساعدهم في التواري، وساهم في التستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل مَن يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بِيَدٍ من حديد، كل من تُسَوّل له نفسه المساس بأمن الكويت.