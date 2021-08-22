التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمين بمبلغ يقارب الـ3 ملايين ريال

بسبب إنهاء العقد لسبب غير مشروع وأجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد، من عقد صلحين واستعادة حقوق "مقيمين" بما يقارب الثلاثة ملايين ريال وكانت المبالغ المستردة بسبب إنهاء العقد لسبب غير مشروع وأجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات مالية أخرى.

يذكر أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.