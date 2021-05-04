"التراخيص" تخاطب الأندية : نريد المستندات المطلوبة في وقت مبكر

من أجل مناقشة التعديلات الجديدة

برئاسة رئيس لجنة التراخيص محمد السليم ، عقدت لجنة تراخيص الأندية ، الاثنين ، اجتماعًا تحضيريًا لانطلاق دورة التراخيص للموسم الرياضي 2020-2021م، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور الأعضاء الدكتور ماجد السليمان وناصر العوهلي وحسن الناصر وأحمد حناوي، وبحضور المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحميدي، ونائب مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد.

واطلعت اللجنة على عرض مقدم من قِبل إدارة التراخيص بالرابطة، عن أبرز التعديلات على اللائحة، والتحديثات بموقع التراخيص الإلكتروني للاتحاد الآسيوي (CLAC).

ودعا رئيس اللجنة السليم ممثلي الأندية إلى مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق النجاح المنشود، موضحًا أن نظام التراخيص مرتبط بمواعيد محددة من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يتطلب من الأندية تسليم المستندات المطلوبة في وقت مبكر، حتى تتمكن إدارة التراخيص بالرابطة من مراجعتها لاستكمال النواقص قبل انتهاء الموعد الرسمي للتقديم.

وسيقوم فريق من قِبل إدارة التراخيص بالرابطة بزيارة الأندية لشرح أبرز التعديلات على لائحة التراخيص والنظام الإلكتروني.