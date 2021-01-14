الأردن تسجل 1075 إصابة جديدة بكورونا و764 حالة و16 وفاة في ليبيا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 312043 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 294802 حالة شفاء بعد تسجيل 1271 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4107 حالات.



ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس، وتماثل للشفاء 934 مصابًا، في حين توفي 16 آخرون.

وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 107 آلاف و434 حالة، منها 21 ألفًا و544 نشطة، و84 ألفًا و245 حالة تعافٍ، في حين توفي 1645 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.