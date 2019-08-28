منصور بن مشعل: ديون الأهلي 100 مليون وتسرب لاعبينا للهلال والنصر توقف

قال: أنهينا 99% في طريق التعاقد مع "لوكاس ليما" والإعلان في الساعات المقبلة

كشف الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، أن إدارة النادي قطعت 99% في طريق التعاقد مع اللاعب "لوكاس ليما "، وسيتم الإعلان عن ذلك في الساعات المقبلة، كما أننا نتفاوض مع لاعبين (صناع ألعاب) يمثلون منتخبات بلادهم، وسنعلن الصفقة قريبًا.

وجاء حديث المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي في لقاء تلفزيوني لبرنامج "في المرمى".

وتابع: أنا اخترت المدرب برانكو؛ عطفًا على سيرته التدريبية القوية، ومسألة نجاحه في علم الغيب.. المدرب هو من اختار اللاعبين الأجانب، وطلب منا عدم جلب صانع ألعاب، وأثق بأفراد الجهاز الذين يعملون معي.

وأضاف: لم تحدث مشكلة بين اللاعب عمر السومة والمدرب الكرواتي برانكو، و"السومة" أبلغني شخصيًّا أنه ابن النادي الأهلي، وسيخدمه حتى نهاية مسيرته الرياضية.

وأفاد: قررت العودة لأن وضع المشهد الأهلاوي كان صعبًا؛ حيث وجدت الأهلي في وضع سيئ، وديون النادي أكثر من 100 مليون ريال، ويوجد مخالفات إدارية، وديون على النادي من الإدارتين السابقتين، كما وجدنا أشخاصًا منتفعين في النادي؛ لذلك أبعدتهم.

وأوضح الأمير منصور بن مشعل: وجدنا على إدارة عبدالله بترجي مخالفات إدارية ومالية، وتم تقديمها إلى رئيس هيئة الرياضة؛ فإدارة "بترجي" فتحت حسابًا بنكيًّا دون إذن هيئة الرياضة، وننتظر قرار الهيئة في هذا الموضوع، وأتمنى من رئيس هيئة الرياضة التدخل.

وتعليقًا على إيقاف انتقال لاعبين إلى النصر، ولاعب إلى الهلال، قال: نعم هذا الخبر صحيح، كان لديهم مستحقات مالية، وتحدثنا مع هيئة الرياضة، وتم تسوية الخلاف، وهي مَن ساعدتنا في إيقاف انتقال لاعبين أهلاويين إلى النصر والهلال، وأشكرهم على ذلك.

وأشار إلى وجود مقالات صحافية "نشاز"، أتمنى ألا تؤثر على جماهير الأهلي، وخلف هذه المقالات إعلاميون منتفعون، وأتمنى منهم النصح وليس فرض الرأي.

وقال عن استقالة رئيس النادي أحمد الصائغ احتجاجًا على التدخلات في الفريق الأول: هذا غير صحيح، والنادي الأهلي لن يتأثر بخروج أي شخص، والأهلي ملك لجماهيره، ونحن أشخاص عابرون، وسيأتي غيرنا.

وطالب الأمير منصور جمهور الأهلي بالصبر قائلًا: أنا مسؤول عن الفريق الأول، وأتمنى من الجمهور دعمنا والوقوف بجانب الفريق.