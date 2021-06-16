كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2542 وفاة بالهند و241 بالمكسيك و37 بمصر

كوريا الجنوبية تسجل 545 إصابة جديدة و21 حالة إضافية بالصين

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الأربعاء، تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ حاليًا 29.63 مليونًا في حين يبلغ مجمل الوفيات 379573 بعد تسجيل 2542 وفاة.

المكسيك

سجلت المكسيك يوم أمس (الثلاثاء) 4250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و241 وفاة؛ مما يرفع مجمل إصاباتها إلى مليونين و459601 ووفياتها إلى 230428.

وأشارت بيانات حكومية نُشرت في مارس، إلى أن الحصيلة الحقيقية لعدد الوفيات ربما تكون أكبر من العدد المؤكد بما لا يقل عن 60%.

وقالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي: إن نحو ربع سكان المكسيك، البالغ عددهم 126 مليونًا، أو نحو 31.1 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 274404 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 202650 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15691 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 149 ألفًا و191، كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية 1993.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن بر الصين الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء، ارتفاعًا من 20 إصابة قبل يوم.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91492؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.