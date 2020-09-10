البرازيل: 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 4197889 والوفيات 128 ألفًا و539 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفًا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة".

وتُعد البرازيل من أكثر الدول تضررًا في العالم بالوباء.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:39 AM

إجمالي الإصابات بلغ 4197889 والوفيات 128 ألفًا و539 حالة

البرازيل: 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفًا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة".

وتُعد البرازيل من أكثر الدول تضررًا في العالم بالوباء.

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البرازيل فيروس كورونا الجديد

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