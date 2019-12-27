"إعمار": الهلال دائمًا رافع رؤوسنا

احتفلت بتحقيقه المنجز الآسيوي

احتفلت شركة "إعمار" العقارية بفريق الهلال الأول لكرة القدم "شريك النادي الاستراتيجي" في دبي؛ وذلك لتحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، بحضور فهد بن نافل رئيس النادي، وسعود كريري ومحمد الشلهوب وسلطان بن سعيد عضو مجلس الإدارة، وسلطان آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية.

وتخلل الحفل تهنئة من الشركة، تم وضعها على برج خليفة بالكامل.

وكانت الشركة قد كتبت عبر تويتر تغريدة احتفالية بهذه المناسبة: "الشريك دايمًا رافع رأسنا! الكأس والفريق وصلوا إلى وسط مدينة دبي لنحتفل بالزعيم في آخر أيام السنة".