"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح وبرد على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.



ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد على منطقة الباحة.



وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.