"تنمية بدر الجنوب" تختتم حملة "التزامك وقاية وصحتك أمانة"

قامت بتوزيع 1000 سلة غذائية على الأُسر المستفيدة

اختتمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب التابعة لمنطقة نجران اليوم الثلاثاء 05-09-1441هـ الحملة الإعلامية التي بدأتها قبل قرابة 10 أيام، التي كانت تحت عنوان "التزامك وقاية وصحتك أمانة"؛ لدعم الجهود الوطنية التي تقدمها وتنفذها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في السعودية لمكافحة ‫فيروس كورونا المستجد.

واشتملت الحملة على توزيع 1000 سلة غذائية على بعض الأسر المستفيدة، وكذلك على أسر أعضاء الكادر الصحي المشاركين في جهود وزارة الصحة بالمحافظة.

كما تم توزيع 40 نشرة إلكترونية ومقطع فيديو تثقيفيًّا بأهمية التباعد الاجتماعي، وأهم الممارسات الإيجابية، وعدد من النصائح التي يمكن للأسرة تنفيذها في المنزل خلال فترة الحجر المنزلي، والتزام التوجيهات الصحية.

يُشار إلى أنه بالتزامن مع الحملة تم إطلاق عدد من المسابقات الإلكترونية والأسئلة اليومية التي شارك فيها قرابة 2500 مشارك، وهدفت إلى تعزيز جوانب التوعية والتثقيف في محاربة هذا الوباء، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.