في مثل هذا اليوم منذ 96 عاماً.. الملك عبدالعزيز يأمر بإنشاء مجلس الشورى

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، صورة تاريخية تعود إلى عام 1343هـ / 1924 م، لصدور أمر الملك المؤسّس، بإنشاء مجلس الشورى في مكة المكرّمة، في واقعة تعود لقرابة 96 عاماً.
وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم الموافق 20 ديسمبر 1924 – 24 /5/ 1343هـ، نشرت الدارة صورة لصدور أمر الملك عبدالعزيز في مكة المكرّمة بإنشاء مجلس الشورى.دارة الملك عبدالعزيز
صورة نشرتها "الدارة" توثّق الأمر الملكي وتعود لعام 1924 الموافق 1343هـ
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، صورة تاريخية تعود إلى عام 1343هـ / 1924 م، لصدور أمر الملك المؤسّس، بإنشاء مجلس الشورى في مكة المكرّمة، في واقعة تعود لقرابة 96 عاماً.
وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم الموافق 20 ديسمبر 1924 – 24 /5/ 1343هـ، نشرت الدارة صورة لصدور أمر الملك عبدالعزيز في مكة المكرّمة بإنشاء مجلس الشورى.