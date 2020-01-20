هل ينتقل لاعب "الهلال" السابق "عبدالعزيز الدوسري" لنادي "النصر"؟

عجّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنباء عن اقتراب نادي النصر من ضم اللاعب عبدالعزيز الدوسري، لاعب الهلال السابق والفيصلي الحالي.

مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر نفت تلك الأنباء تمامًا مشددة على أن اللاعب ليس ضمن دائرة اهتمامات العالمي في الفترة المقبلة.



الدوسري كان أحد ناشئي نادي الهلال ضمن جيل نواف العابد وسلمان الفرج، وكان يشارك بصفة أساسية في السابق قبل أن تداهمه الإصابات.