منتخب فلسطين يصل السعودية للمشاركة في تصفيات كأس العالم

وصلت، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقاً من يوم الثالث من يونيو المقبل المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.



وكان في استقبال بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها؛ مرحبين بكافة أفراد البعثة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني يحل في المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

وتتبقى للمنتخب الفلسطيني مباراتان أمام كل من منتخبي سنغافورة واليمن، حيث يواجه سنغافورة يوم 3 يونيو فيما يواجه اليمن يوم 15 من الشهر ذاته.



