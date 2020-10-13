أمير تبوك: الدولة تبذل جهودًا سخية في التنمية البشرية وتدريب وتأهيل أبناء الوطن

خلال استقباله مدير "هدف" وقيادات الصندوق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق.

ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود السخية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

وأكد الأمير فهد بن سلطان، خلال اللقاء، على تقديم كافة أوجه الدعم، في سبيل إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج تدريب وتأهيل، تنعكس على إتاحة فرص توظيفهم، وترفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، تحقيقاً لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة -يحفظها الله- مؤكدًا على أن منطقة تبوك تشهد حاليًا استثمارات كبيرة مثل مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع آمالا، ومشروع الديسة، كما تشهد حراكًا اقتصاديًا وتنمويًا كبيرًا وبالتالي سوف تخلق فرص عمل كبيرة لأبناء وبنات المنطقة.

من جانبه قدم مدير عام "هدف" عرضاً عن دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحسين، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، والاستراتيجية الجديدة ومراحل ومبادرات تنفيذها، وإحصاءات عن سوق العمل في المنطقة.

واستعرض "الجعويني" خلال لقائه أمير منطقة تبوكمرتكزات التوجه الجديد للصندوق من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية مستدامة للكوادر الوطنية، مع أهمية إشراكها في برامج تدريب وتأهيل نوعية، لتطوير مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية، بما يضمن استقرارها وظيفياً وينعكس على أداء وإنتاجية وأعمال المنشأة، بالإضافة إلى المواءمة بين مؤهلات الباحثين والباحثات عن عمل ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، والعمل على مراجعة مخرجات برامج التدريب والتأهيل والتوظيف واستحداث برامج أخرى لرفع المستوى المهاري والتنافسي للقوى العاملة الوطنية، وقياس الأثر النهائي من الخدمات المقدمة من خلال الاستقرار الوظيفي، والاستدامة والأثر على الاقتصاد الوطني.

من جهته أعرب "الجعويني" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لجميع أعمال الصندوق بالمنطقة .