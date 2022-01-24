عملية دقيقة لتحسين النظر وعودة العين لمكانها الطبيعي لمريض بنجران

كان يعاني بروزًا واضحًا للعين اليسرى نتيجة وجود ضغط مستمر خلفها

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية استئصال كتلة في التجويف العظمي لعين مريض، يعاني بروزًا واضحًا للعين اليسرى نتيجة وجود ضغط مستمر خلف العين منذ سنوات، وضعف الإبصار ومدى رؤية أقل من متر واحد.

وقالت صحة نجران إنه بعد دراسة الحالة وعمل الإجراءات الطبية اللازمة، تقرر إجراء العملية، حيث تم استئصال الكتلة ولله الحمد بشكل كامل وتلقي المريض الرعاية الصحية اللازمة، وأسهم الإجراء الطبي في تحسن ملحوظ في النظر وعودة العين إلى مكانها الطبيعي وخروج المريض بعد 5 أيام، وهو بصحة جيدة وعند معاينته في العيادة بعد بضعة أسابيع اتضح عدم وجود أي أثر للكتلة، إضافة إلى تحسن النظر بشكل كبير.