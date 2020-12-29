تستمر 6 أشهر.. مدير تعليم محايل عسير يدشن حملة " الصلاة نور "

فى إطار الشراكة المجتمعية بين "التعليم" وهيئة الأمر بالمعروف

دشن مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم اليوم، الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربعنوان “الصلاة نور” بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة عيسى بن علي الشهري وفريق العمل بإدارة التعليم بقاعة الدكتور محمد الرشيد بتعليم محايل.

يأتي هذا انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والتعاون المثمر بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واشتملت الفعالية على شرح لأهداف الحملة التي تستمر ستة أشهر، وتتضمن برامج توعوية بأهمية الصلاة وفضائلها، والتي سينطلق من خلالها فريق العمل بتعليم محايل بنشر التعاميم والمواد التوعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

وفي الختام أثنى “آل شريم” على ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود للمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام.