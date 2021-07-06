على مساحة 2500 متر مربع.. استعادة أراض حكومية متعدى عليها بظهران الجنوب

تمثلت التعديات في جدران حجرية وشبوك وأُزيلت بمشاركة شرطة المحافظة

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، الاثنين, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.



وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.