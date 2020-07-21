تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة

أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة.

وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

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21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 12:59 AM

تمديد تكليف "وائل مطير" بالشؤون الصحية بمكة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أصدرت وزارة الصحة قرارها بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للسنة الرابعة.

وثمَّن مطير الثقة الكريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشددًا للجميع على بذل مزيدٍ من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق، من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

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