رئيس الإكوادور يعلن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50%

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن تخفيض مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضِمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19، التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

وقال "مورينو" على حسابه في "تويتر": "أجريت خفضًا بنسبة 50% من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضًا على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.