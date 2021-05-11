"الحصيني" ينعي وفاة والدته

نعى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، والدته التي توفيت اليوم الثلاثاء، وسيصلى عليها بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة الثقبة.

وقال الحصيني: "‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي ‎#حصة_بنت_علي_الناصر، حرم محمد إبراهيم الحصيني رحمه الله".

وأضاف: "ستتم الصلاة عليها رحمها الله اليوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان بمقبرة الثقبة بعد صلاة العصر الساعة الرابعة بمشيئة الله، العزاء في المقبرة".

"سبق" التي آلمها الخبر، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الباحث "عبدالعزيز الحصيني"، وإلى جميع أفراد أسرته في وفاة الفقيدة تغمدها الله بواسع رحمته.