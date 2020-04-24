"آل سلطان" إلى رتبة عقيد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي آل سلطان إلى رتبة عقيد.

يُذكر أن "آل سلطان" من القيادات الأمنية المتميزة وحقق مركز الضبط الأمني بالأفلاج بقيادته العديد من الإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات والممنوعات.