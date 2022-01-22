بالفيديو.. تحرش واعتداء على فتاة والأمن المصري يتدخل سريعًا

أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيًا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا للشرطة.



وحسب صحيفة "المصري اليوم": التقط الفيديو في قرية الاخصاص بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.



وأظهر الفيديو وقوف الشاب المتهم مع صديق له على رأس أحد شوارع القرية، وعند مرور الفتاة أمامهما تحرش المتهم بها لفظيًا؛ وهو الأمر الذي رفضته الفتاة، ووبخت المتحرش بها، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالصفعات واللكمات أمام الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة ويبعدوه عنها.



وحسب موقع "مصراوي": فقد انتشر بين رواد مواقع التواصل، وقامت وحدة شرطة مركز الصف بجمع التحريات وسؤال شهود عيان مع التحفظ على الفيديو المتداول.



وأكدت التحريات صحة الواقعة دون تعرض المجني عليها لإصابات، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.



وتبيّن من التحقيقات أن الفتاة تدعى "إيمان" "19 عامًا"، وبسؤالها من طرف العناصر الأمنية، اتهمت أحد الأشخاص يدعى "أحمد" بالاعتداء عليها بالضرب عقب تحرشه بها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".



وظهر أن المتهم هو جار الضحية؛ حيث اعترف بارتكاب جريمته في محضر الشرطة، وتمت إحالته إلى النيابة التي بدأت التحقيق معه.

