البرلمان البريطاني يوافق بشكل نهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن ستغادر رسميًّا في 31 يناير الجاري

وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس)، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب "رويترز": جرى تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس؛ حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علمًا بأنه سيُحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.)؛ أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

البرلمان البريطاني الاتحاد الأوروبي بريكست

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09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 09:25 PM

لندن ستغادر رسميًّا في 31 يناير الجاري

البرلمان البريطاني يوافق بشكل نهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس)، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب "رويترز": جرى تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس؛ حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علمًا بأنه سيُحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.)؛ أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

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البرلمان البريطاني الاتحاد الأوروبي بريكست

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