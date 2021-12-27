"مرور جدة" يباشر حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب المحافظة

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية

أعلن المرور عبر حسابه في تويتر أن مرور جدة باشر اليوم الاثنين، حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، قام قائد حافلة باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث.

المرور حادث

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27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 11:04 PM

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية

"مرور جدة" يباشر حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب المحافظة

عبدالله الراجحي

الرياض

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أعلن المرور عبر حسابه في تويتر أن مرور جدة باشر اليوم الاثنين، حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، قام قائد حافلة باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث.

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