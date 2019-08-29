مصادر: أرامكو تبيع أولى شحنات الخام الأمريكي الخفيف لشركة كورية

لتعزيز وجودها في آسيا وفي دول مثل كوريا الجنوبية والهند والصين

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادرها؛ بأن شركة "أرامكو" السعودية قد باعت أول شحنة لها على الإطلاق من خام غرب تكساس الخفيف لشركة تكرير كورية جنوبية.



ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الشركة على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي؛ بهدف تعزيز حجم تجارتها؛ مما يعد عنصرًا رئيسًا في استراتيجية شركة "أرامكو" لتوسيع أنشطتها في قطاعَي التكرير والبتروكيميائيات لتعزيز مبيعاتها.



وقالت المصادر: إن الذراع التجارية لـ"أرامكو" تشتري الخام الأمريكي من مصفاة "موتيفا" في تكساس؛ لإعادة بيعه في آسيا، وإن "أرامكو" ترسل شحنات من النفط الأمريكي، بما فيها خام غرب تكساس الوسيط، وخام إيجل فورد المكثف، وخام مارس عالي الكبريت، إلى شركات تكرير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات، منذ العام الماضي.



وذكرت المصادر أن الشركة وسعت قائمة خياراتها من الخامات الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر، وحملت أول شحنة من خام غرب تكساس الخفيف بواقع مليون برميل، ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى مصفاة مملوكة لـ"هيونداي أويل بنك" في مدينة دايسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر المقبل، وأن هذه أول شحنة تشتريها "هيونداي أويل بنك" من خام غرب تكساس الخفيف.



وتأتي الشحنة في أعقاب اتفاق توصلت إليه "أرامكو السعودية" هذا العام لشراء حصة نسبتها 17% في "هيونداي أويل بنك"؛ وهي أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية، كما وقّعت الشركتان عقدين مدتهما 20 عامًا؛ تورد بموجبه "أرامكو" وذراعها التجارية 250 ألف برميل يوميًّا من الخام، بدءًا من يناير 2020.



وفي الفترة الأخيرة وظفت "أرامكو" حزمة من الاستثمارات لتعزيز وجودها في آسيا، في دول مثل كوريا الجنوبية والهند والصين.

