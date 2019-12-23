"البيئة" تصدر نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في عدة مناطق

حسب تقارير محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة و"الأرصاد"

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 25/ 4/ 1441هـ :



أولاً: كمية الأمطار:



منطقة مكة المكرمة: يلملم/ الليث 35.60 ملم - القريع بني مالك / الطائف 1.40 ملم - طريق الشفا الدائري / الطائف 1.00 ملم - الفيجا / العرضيات 3.00 ملم ـ طريق الهدا الدائري / الطائف : 30.80 ملم ـ ابو حجارة / الطائف 0.80 ملم ـ آل جارد / القنفذة 1.20 ملم ـ ثلاثاء الخرم / القنفذة 0.20 ملم



المنطقة الشرقية: الدمام 0.20 ملم



منطقة عسير: الفرعة / النماص1.60 ملم



منطقة الباحة : غامد الزند / المخواه 3.80 ملم ـ بني كبير / بلجرشي 0.40 ملم ـ المندق 1.60 ملم



ثانيًا: منسوب السدود:



منطقة الرياض: أثينيثة 2.40 متر ـ البرة3.40 متر ـ البير 3.30 متر ـ الثميلة 2.20 متر ـ الحائر3.00 متر ـ الحائر بالمجمعة 2.70 متر ـ الحريق 3.40 متر ـ الخروعية 3.50 متر ـ السديرية 2.50 متر ـ الصفرات 3.00 متر ـ الملية 3.30 متر ـ المنحنى 7.10 متر ـ ثادق 3.90 متر ـ حريملاء 3.75 متر ـ سدوس 5.00 متر ـ شعيب الغدير 3.00 متر ـ شعيب القصر4.00 متر ـ صلبوخ 7.30 متر ـ ضرماء 1.10 متر ـ لبن1.30 متر ـ مرات 6.00 متر ـ ملهم2.55 متر ـ ثمار 2.50 متر ـ الجناح14.50 متر



منطقة مكة المكرمة: الجناح 14.50 متر ـ الراغبة 3.00 متر ـ الرامة 5.00 متر ـ السبعان 2.00 متر ـ الشعيراء 6.00 متر ـ اللقيطة 0.50 متر ـ المحند 2.00 متر ـ ثريبان 0.50 متر ـ حجر 3.00 متر ـ داماء 5.00 متر ـ رابغ 29.82 متر ـ شوان5.00 متر ـ ضراء 0.50 متر ـ عمت0.50 متر ـ فيضة المسلح 1.00 متر قراض 0.50 متر ـ قنونا 26.82 متر ـ كتنة 1.00 متر ـ كرا قوامة 8.00 مترـ مرواني 14.10 متر ـ ملكان 2.00 متر ـ ميسان 8.00 متر ـ وادي حلي 36.40 متر ـ ياصب 0.50 متر



منطقة المدينة المنورة: أميرة 1.30 متر ـ أحامر 1.80 متر ـ الترعه 2.05 متر ـ الفرع 5.40 متر



منطقة عسير : آل عيفة 2.40 متر ـ أبها 19.70 متر ـ الأخضر آل مسفر 6.50 متر ـ الجوة 2.50 متر ـ الحرجة 4.70 متر ـ الخلصة10.90 متر ـ الدافعة 6.80 متر ـ الدهناء 3.50 متر ـ الرشيد2.40 متر الريازة - جاش 5.80 متر ـ السودة 7.90 متر ـ العسران 3.80 متر ـ العيزاء 1.80 متر ـ الغر/ غائبة 8.70 متر ـ الغرابة 15.80 متر ـ الغرة 12.80 متر ـ الفوهة 18.50 متر ـ الفيض 17.70 متر ـ القوباء 13.50 متر ـ الماوين 6.40 متر ـ باشوت 2.80 متر ـ بدوة 19.20 متر ـ الملك فهد 44.15 متر ـ تبالة 21.40 متر ـ ترجس 17.25 متر ـ تمنيه 6.50 متر ـ تندحه 8.60 متر ـ تهلل 2.90 متر ـ ثما 4.90 متر ـ جبل خاط 14.50 متر ـ جرية المجاردة 10.80 متر ـ جوف الهجلة 7.60 متر ـ حلباء 24.70 متر ـ خثعم 6.90 متر ـ خرص 9.80 متر ـ ذهبان 9.10 متر ـ رادة 4.80 متر ـ روضان السليل 2.30 متر ـ سدوان 9.50 متر ـ شراقب 7.50 متر ـ شعيب شداد 5.20 متر ـ شيبانة 11.00 متر ـ طبب 9.00 متر ـ طريف النماص 12.00 متر ـ عتود تهامة 18.10 متر ـ عشران 26.80 متر ـ عمق بللحمر 21.70 متر ـ عوص 16.50 متر ـ عياش 13.50 متر ـ غضار6.50 متر ـ قرضان 6.80 متر ـ محلاة عرعرة 7.70 متر ـ مرية 13.20 متر ـ



مرة 9.80 متر ـ مسكة 2.20 متر ـ نبا 8.00 متر ـ هجرة زهير 2.40 متر



منطقة حائل:



الأديرع2.90 متر – الرتيق 1.30 متر - الرقب1.80 متر – السلف 1.90 متر - الشنان 2.80 متر - الصر 2.00 متر – بزاخة 1.00 متر - عقده2.00 متر - عقلة بن جبرين 1.20 متر – وسمي 2.00 متر .



منطقة الحدود الشمالية: العوشقي 2.40 متر - الغرابة 0.80 متر - اللويزية 3.70 متر - بدنة 3.90 متر - طريف 4.40 متر - عرعر 1.60 متر .



منطقة جازان: الريث1.60 متر - بيش54.73 متر - جازان 12.19 متر - قرى 20.00 متر - لجب 2.50 متر - وساع 20.53 متر - وعال 13.45 متر.



منطقة نجران البياض4.00 متر - السلامه 1.00 متر - المحجر1.00 متر - المغوي4.00 متر – المليحة 6.00 متر - بدر الجنوب3.50 متر - تريمه8.00 متر - ثار 4.00 متر - حلال (سروم) 4.00 متر - حميران 7.00 متر – خضيران 6.00 متر - قطن3.00 متر - مخش 1.00 متر - نعوان 3.00 متر – هدادة 0.50 متر - ياسان 3.50 متر .



منطقة الباحة : الأجاعدة 2.20 متر – الأحسبة 16.30 متر - الجحافين2.70 متر - الجنابين 21.80 متر- الحلية 2.10 متر - الخالة5.50 متر - الخرار1.30 متر – الرتق 5.60 متر - الصدر3.10 متر - الضحيان 11.50 متر - الطلقية 6.70 متر - العريشين4.00 متر - العزيزا 4.00 متر - العقيق 16.90 متر – القمع 3.50 متر - اللاحجة 1.10 متر - المبرياة 6.30 متر - المرزوق6.95 متر - الملح1.50 متر – المظلمات 6.40 متر - الملد (قوب)6.00 متر - الهيجة 4.50 متر - أم الرجلين 6.50 متر - ثراد8.10 متر – جرب 6.00 متر - ديدب0.10 متر – دوقة 7.80 متر - زقط3.20 متر - شدا نيرا 7.90 متر - ظرك 6.50 متر - ظروة 5.10 متر – عجلان 0.50 متر - ماطوة 2.70 متر - مدهاس 6.90 متر - معشوقة 3.30 متر .