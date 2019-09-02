خدم في السعودية.. وفاة مفاجئة للسفير الروسي في مصر

في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً

أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن "كيربتشينكو" توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.

وبحسب وكالة "ريا نوفستي"، فقد خدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.

وينتمي "كيربيتشينكو" إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلاً في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.