"كاريلو": شخص هدّدني في حال استمراري مع "الهلال".. وفي السعودية لن ألعب لغيره

قال: نجوم البيرو يتمنّون اللعب في الدوري "السعودي"

كشف أندريه كاريلو المحترف البيروفي في صفوف نادي الهلال، عن أن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بلاده قد هدّده صراحة بعدم الانضمام للمنتخب حال الاستمرار مع الهلال.

وعن حقيقة تلقّيه عرضًا من نادي النصر الصيف الماضي قبل توقيعه عقد انتقاله للهلال؛ قال: "كنت على دراية بما أشيع قبل أشهر حول أن النصر يعتزم التعاقد معي، لكن لم توجد أي مفاوضات، كما أنني أخبرت وكيل أعمالي بأنه في حال استمراري في السعودية، فلن ألعب لغير الهلال".

وقال اللاعب في تصريحات له: إن جاريكا كان يعتقد أن المنافسة في الدوري السعودي ضعيفة، وأن اللاعب سيخسر مستواه حال الاستمرار في الدوري السعودي.

وقال اللاعب: إن إجابته كانت واضحة تمامًا للمدرب بأنه سعيد في الهلال، وعائلته كذلك، وأنه سيستمر مع الفريق، وأن المنافسة في البطولة السعودية قوية للغاية، موضحًا أن معظم نجوم المنتخب البيروفي يتمنّون لو حلّوا على اللعب في الدوري السعودي.



وانضمّ كاريلو للهلال معارًا من بنفيكا البرتغالي الموسم الماضي، قبل أن يبدع اللاعب ويتألق مع الفريق، لتقرر الإدارة الهلالية شراء اللاعب من النادي البرتغالي والتوقيع معه على عقد انضمامه مدة أربعة مواسم.