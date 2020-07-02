"مجلس المسؤولية الاجتماعية" الشريك الإقليمي لمجموعة تواصل المرأة بالشرقية

"عبير بنت فيصل": صورة المرأة السعودية محل أنظار العالم

يستعد مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لثالث سلسلة من الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية لمجموعة التواصل للمرأة "W20"، وذلك كون المجلس الشريك الإقليمي لجمعية النهضة، قائد مجموعة تواصل المرأة، ضمن مجموعة العشرين في السعودية.

وحرصت رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، منذ إعلان استضافة المملكة لمجموعة العشرين، على أن يكون للمجلس دور جوهري فيها؛ كون صورة المرأة السعودية محل أنظار العالم؛ حيث يعمل مجلس المسؤولية الاجتماعية على الارتقاء بتلك الصورة.

وأفادت الأمين العام لولوة عواد الشمري، بأن مجلس المسؤولية الاجتماعية سيتبنى خلال فترة الحوارات تعزيز دور المرأة وإبراز جهود المملكة في تمكينها عالمياً؛ حيث إنها الأولى من بين المجموعة في هذا الجانب بحسب مراكز أبحاث أمريكية، منوهة بدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية.

من جهتها علقت المدير التنفيذي نوف محمد المعجل، عن دور المجلس في تلك الحوارات، مفيدة بأنه المنسق لإعداد الحوارات في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تقام هذه الحوارات في شهر أبريل الماضي في الخبر، لكن مع ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" تم تأجيلها، وتقررت إقامتها عن بُعد عبر منصة زوم العالمية.