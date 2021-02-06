وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

هنَّأه بمناسبة توليه المنصب الجديد

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع السعودية للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية أمريكا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الأمريكية

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06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 12:48 AM

هنَّأه بمناسبة توليه المنصب الجديد

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع السعودية للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية أمريكا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الأمريكية

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