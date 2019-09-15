شاهد.. وزيرا الإعلام السعودي والدولة الإماراتي في مشهد عفوي في مول بأبوظبي

جلسا يتناولان أطراف الحديث وتجمعهما الصداقة والأخوة والعمل المشترك

التقط أحد المغردين الإماراتيين مقطع فيديو لوزير الإعلام السعودي تركي الشبانة ونظيره وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام سلطان الجابر في أحد المولات التجارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعيداً عن فلاشات الكاميرات الرسمية، والضجيج الإعلامي، وبدون حراسات خاصة أو أمن مدجج بالسلاح، وفي مكان عام وسط المتسوقين والناس، جلس الوزيران يتناولان أطراف الحديث، تجمعهما الصداقة والأخوة والعمل المشترك.

لقطة عفوية أخرى التقطتها عدسة الكاميرا، ولكنها انعكاس جديد متجدد لعلاقات متينة أخوية تجمع البلدين الشقيقين، وحلقة في سلسلة لقاءات المسؤولين السعوديين والإماراتيين العفوية في الأماكن العامة في الرياض وأبوظبي؛ لتعكس مشاعر الصداقة والأخوة والود التي تجمع القيادتين والشعبين المتحابين.