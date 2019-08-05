"الأخضر" يتعرض للخسارة أمام الكويت في مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا

فشل المنتخب السعودي في المحافظة على تقدمه في بداية المباراة لينقاد لخسارة من أمام نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا 2019 في العراق.

رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى ثلاث نقاط فيما بقي المنتخب السعودي من دون أي نقطة.

بادر المنتخب السعودي منذ البداية في الوصول إلى مناطق نظيره الكويتي عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند مشارف خط الدفاع باستثناء رأسية محمد الفهيد التي تدخل الحارس في إنقاذها في الدقيقة الخامسة.

أثمر ضغط المنتخب السعودي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أرسل عبدالكريم القحطاني تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى الكابتن ربيع السفياني الذي لم يتوان في إيداعها شباك المنتخب الكويتي.

رد المنتخب الكويتي بالعودة للمباراة لم يتأخر حينما احتسب حكم اللقاء العراقي محمد سلمان ركلة جزاء في الدقيقة 24 إثر عرقلة المخضرم بدر المطوع، تكفل المهاجم حسين الموسوي في ترجمتها داخل شباك مصطفى ملائكة محرزًا هدف التعديل.

لاح الأمل للأخضر السعودي بالتقدم مجددًا عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة النجم علي النمر داخل المنطقة انبرى عبدالكريم القحطاني لتنفيذها لكن الأخير سدد كرة بالقائم الأيمن لمرمى سليمان عبدالغفور.

انطلق الشوط الثاني ببداية حذرة من المنتخبين فقد استحوذ الأخضر السعودي على الكرة في وسط ملعب نظيره الكويتي الذي مارس لاعبيه الضغط بشكل مستمر لمنع وصول أي كرة خطيرة على مرماهم.

حملت الدقيقة 67 هدف الأفضلية للمنتخب الكويتي عن طريق البديل فيصل عجب مستغلاً سوء التمركز من الدفاع السعودي ليكسر مصيدة التسلل ويواجه المرمى قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في شباك مصطفى ملائكة معلنة عن الهدف الثاني.

كاد عبدالمحسن القحطاني يعيد المباراة إلى نقطة البداية حينما أطلق قذيفة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء لولا براعة الحارس سليمان عبدالغفور الذي تألق في إنقاذ مرماه من هدف محقق بالدقيقة 83.