محافظ صامطة يهنئ منسوبي صحي الدريعية بجائزة التميز

على مستوى وزارة الصحة خلال فبراير 2021

هنأ محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، منسوبي مركز صحي الدريعية بمناسبة حصول المركز على جائزة التميز على مستوى وزارة الصحة خلال شهر فبراير 2021.

وقال محافظ صامطة: إن تميز أبطال مركز صحي الدريعية ليس بمستغرب في ظل الدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله -.

وتوجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

وأثنى على ما تذخر به الصحة من كفاءات صحية وقيادية على كل الأصعدة لخدمة المرضى والمراجعين، وما يبرزه أبناء المحافظة من التميز في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ودعا محافظ صامطة جميع القطاعات الصحية بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهود والسعي للتميز لخدمة الوطن الغالي ومواطنيه.